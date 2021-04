Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump n-a pus punct carierei politice la nivel inalt. Fostul lider de la Casa Alba a promis ca va ajuta Partidul Republican sa castige locuri in Congres la alegerile din 2022, dar i-a atacat pe liderul minoritatii din Senat, Mitch McConnell, si pe fostul vicepresedinte, Mike Pence. In cadrul…

- Joe Biden a criticat aspru vineri adoptarea în Georgia a unei legi electorale susținuta de republicani pentru a face alegerile mai „sigure”, dar care calca, potrivit președintelui democrat, „valorile americane” prin limitarea accesului la urne și care îi vizeaza în…

- Președintele american Joe Biden va susține prima sa conferința de presa de la preluarea mandatului joi dupa-masa (19:15 ora României), o tradiție a politicii americane pe care a amânat-o mai mult decât predecesorii din ultima suta de ani, relateaza ABC News.Biden a așteptat…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews. Potrivit New York Post , din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca` arunca Pfizer in fața. Cine caștiga,…

- Presedintele SUA Joe Biden a semnat joi, la o zi de la adoptarea de catre Congres, giganticul plan de relansare economica in valoare de 1.900 miliarde de dolari, relateaza AFP. Joe Biden a semnat aceasta lege la Biroul Oval, la sapte saptamani de la preluarea puterii la Casa Alba.

- Fostul presedinte Donald Trump va încerca sa revina în lumina reflectoarelor pe scena politica americana într-un discurs la o întâlnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, preluata…