- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…

- Fostul vicepreședinte Joe Biden a primit susținerea a trei foști candidați in cursa prezidențiala democrata, inainte de super-marțea electorala, noteaza BBC News. Partidul Democrat strange astfel randurile impotriva senatorului Bernie Sanders, favoritul la obținerea investiturii democrate in vederea…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…

- Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat din statul Nevada, consolidandu-si astfel pozitia de favorit la nominalizarea drept candidat la presedintie, transmite Reuters.Pe locul al doilea in asa-numitul 'caucus' s-a clasat, potrivit rezultatelor partiale,…

- Moderatul Pete Buttigieg a castigat, la o diferenta foarte mica, alegerile primare ale Partidului Democrate desfasurate in statul american Iowa, in fata senatorului Bernie Sanders, conform rezultatelor revizuite date publicitatii duminica de partid, la aproape o saptamana dupa un scrutin cu reguli foarte…

- Pete Buttigieg conduce in alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.In urma rezultatelor primite de la 62% din…

- Aceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata joi, arata ca Bernie Sanders a continuat sa-si consolideze popularitatea si ca 20- dintre democratii si independentii intervievati il sustin pe senatorul independent din Vermont, o crestere de doua puncte procentuale fata de un sondaj similar…

