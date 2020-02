Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali americani i-au transmis concurentului prezidențial democrat Bernie Sanders ca Rusia încearca sa-i sprijine campania electorala, a informat Reuters, citand Washington Post.Președintele republican Donald Trump și parlamentarii americani au fost informați, de asemenea, despre asistența…

- “Niciodata sa nu spui niciodata”. Anume așa a reacționat Gazpromul prin reprezentantul sau oficial la declarația ministrului Energiei al SUA, Dan Brouillette, care și-a exprimat convingerea ca Rusia nu va reuși sa finalizeze de sine statator construcția Nord Stream–2 din cauza lipsei tehnologiilor…

- Hillary Clinton zugraveste un portret cu vitriol al lui Bernie Sanders, adversarul sau in alegerile primare democrate din 2016, pecare-l prezinta intr-un documentar ca pe un ”aparatcik” politic pur, cu un bilant nul, in pofida multilor ani pe care le-a petrecut in bancile Congresului, relateaza Reuters.

- Cei șase politicieni înscriși în cursa pentru obținerea nominalizarii din partea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale de anul acesta din Statele Unite au participat marți seara la o dezbatere televizata în statul Iowa, informeaza Mediafax citând Reuters.…

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, care lupta impotriva guvernului libian recunoscut de ONU (GNA), a parasit Moscova fara sa semneze acordul de incetare a focului parafat de rivalul sau, a indicat marti diplomatia rusa, citata de AFP. Haftar ceruse luni seara un ragaz…

- Focuri de arma s-au auzit joi in centrul Moscovei și mai multe ambulanțe și mașini de poliție au sosit in graba la sediul FSB (Serviciul Federal de Securitate). La fața locului se auzeau țipete, iar autoritațile instituiau un cordon de securitate. Un barbat ar fi deschis focul și a reușit sa faca mai…

- Capitala rusa a înregistrat miercuri un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrâns pe moscoviti sa renunte la schi fond si la patinoarele în aer liber, ramase închise, într-un final de an în care…

- Ingerinta rusa în alegerile americane reprezinta în continuare un obstacol în calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertisment ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a…