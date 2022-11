Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un ciocan l-a atacat 'violent' vineri dimineata pe Paul Pelosi, sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, la locuinta lor din San Francisco, au informat autoritatile, transmite Reuters, anunța Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit provocatoare si a catalogat drept actiuni „iraționale" vizitele in Taiwan ale oficialilor americani de rang inalt – cu referire la președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care o descrie drept „bunica" –, contribuind la deteriorarea relațiilor…

- Cinci parlamentari americani au sosit duminica la Taipei intr-o vizita surpriza, pe fondul escaladarii tensiunilor in stramtoarea Taiwan, dupa o calatorie efectuata la inceputul acestei luni de Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor, informeaza DPA.

- Taiwanul a acuzat, sambata, armata chineza ca simuleaza un atac asupra insulei, China intensificandu-si represaliile dupa vizita la Taipei a presedintei Camerei Reprezentantilor SUA Nancy Pelosi si suspendand dialogul Beijing-Washington privind climatul, relateazi AFP, potrivit Agerpres.

- Taiwanul a trimis avioane de vanatoare pentru interceptarea a zeci de aeronave militare chineze care s-au apropiat de spatiul aerian taiwanez, in contextul in care armata chineza continua exercitiile lansate dupa vizita efectuata la Taipei de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor.…

- Singura iesire din criza in relatiile americano-chineze declansata de vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, este ca Statele Unite sa-si rectifice imediat greselile, a declarat vineri un oficial chinez de rang inalt de la ambasada chineza la Washington, relateaza…

- China a anuntat vineri ca o va sanctiona pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, pentru recenta vizita "rea" si "provocatoare" in Taiwan, transmite Reuters.

- Cel putin cinci rachete lansate de armata chineza in cursul exercitiilor militare de amploare lansate in jurul Taiwanului ca reactie la vizita lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, au cazut in apropierea Japoniei.