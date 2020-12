Stiri pe aceeasi tema

- Bancherii privați responsabili cu imprumuturile președintelui Donald Trump și ale lui Jared Kushner au demisionat din Deutsche Bank, a anunțat instituția financiara, citata de CNN. "Rosemary Vrablic și Dominic Scalzi și-au prezentat demisiile din Deutsche Bank incepand cu sfarșitul anului,…

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Alba in timpul mandatului lui Donald Trump, il sfatuieste sa cedeze in scandalul post-alegeri si sa-si recunoasca infrangerea, conform unor surse CNN.Presedintele in functie al SUA a reluat duminica acuzatiile privind nereguli electorale,…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE. Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei in…

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat in alegerile prezidentiale din Statele Unite, sambata, in West Palm Beach, Florida, in apropierea proprietatii sale Mar-a-Lago. Pana acum președintele Donald Trump a votat de la New York. „A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci…

- Presedintele republican Donald Trump a pierdut miercuri inca o batalie in razboiul judiciar in care incearca sa-l impiedice pe procurorul democrat Cyrus Vance sa obtina declaratiile sale fiscale, dosar care in final se va transa la Curtea Suprema, relateaza agentiile AFP si EFE.Cei trei judecatori…

- Dolarul si yenul se apreciaza masiv, dupa ce Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 Dolarul american s-a apreciat, iar yenul japonez, o valoare de refugiu, a inregistrat vineri cel mai puternic salt din ultima luna, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a fost testat…

- Președintele Statelor Unite Donald Trump a platit doar 750 de dolari în impozit pe venit la nivel federal atât în 2016, anul în care a candidat pentru președinția SUA, cât și în primul sau an la Casa Alba, relateaza BBC citând New York Times.Ziarul american…

- Masurile luate de Donald Trump, președintele SUA, impotriva Chinei in razboiul comercial sunt tot mai contestate de sectorul privat. Acum, marii producatori auto Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz au dat in judecata guvernul SUA pentru taxele de import impuse componentelor fabricate in China, conform…