SUA: Avril Haines devine prima femeie care conduce comunitatea de informaţii Noul presedinte al SUA, Joe Biden, a desemnat-o pe Avril Haines in functia de director pentru informatii nationale, dupa depunerea juramantului ea urmand sa devina prima femeie care conduce comunitatea de informatii din SUA, post creat dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP si dpa. Senatul a confirmat, cu 84 de voturi pentru - dintre care numerosi republicani - si 10 voturi impotriva, numirea lui Haines, aceasta devenind primul membru al cabinetului Biden care obtine confirmarea camerei superioare a Congresului SUA. Intr-o declaratie, liderul majoritatii din Senat, Chuck Schumer,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al SUA, democratul Joe Biden, a desemnat-o pe Avril Haines in functia de director pentru informatii nationale, prima femeie care va prelua misiunea, un post creat dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. In varsta de 51 de ani, fost director adjunct al Agentiei Centrale de…

- Prima femeie din fruntea serviciilor americane de informații este Avril Haines. Ea a fost numita director de catre noul președinte democrat, Joe Biden. Funcția a fost creata dupa atacurile asupra turnurilor...

- Avril Haines a fost confirmata, miercuri seara, de Senatul american in functia de director al serviciului national de informatii, informeaza CNN. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL Ea este primul nominalizat in Cabinetul…

- Congresul american a respins miercuri o prima obiectie la certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, la cateva ore dupa intruziunea violenta a sustinatorilor lui Donald Trump in Capitoliu, informeaza joi AFP. Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi ”pentru”. Senatoarea Anca Dragu din partea Aliantei USR PLUS a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului. Citește și: PNL face scut in jurul lui Francisc…

- Joe Biden și-a aparat alegerea generalului afro-american Lloyd Austin ca urmator Secretar al apararii miercuri, pe fondul reticenței multor democrați și experți dornici sa vada un control civil mai strâns asupra armatei, potrivit AFP.Pentru ca numirea lui Austin, în vârsta…

- Republicanii au pastrat un loc in Senat, iar Tom Tillis a fost reales marti in Carolina de Nord, un obstacol pentru democratii lui Joe Biden care vad astfel cum se diminueaza sansele obtinerii majoritatii in camera superioara a Congresului american, transmite AFP. "Tocmai l-am sunat pe senatorul Tillis…

- UPDATE - La ora Romaniei 07:30, Donald Trump continua sa conduca in cursa din statele Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, iar Joe Biden, in Nevada si Arizona. In Pennsylvania (20 electori), Trump are un avantaj de 22.576 de voturi, in scadere cu aproximativ 2.000 de voturi, in Georgia (16 electori),…