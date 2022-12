Stiri pe aceeasi tema

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, i-a comunicat, miercuri, omologului sau turc, "opozitia sa puternica" fata de o noua operatiune militara in Siria si si-a exprimat ingrijorarea fata de escaladarea situatiei din aceasta tara, potrivit Pentagonului, informeaza Rador.

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a acuzat Rusia si China ca incearca sa creeze o ordine internationala bazata pe forta. El a afirmat ca ambele tari doresc o lume in care "puterea are dreptate", anunța BBC, citat de Rador.

Presedintele Zelenski a declarat ca trupele ucrainene vor continua sa avanseze sistematic, intarindu-si pozitiile pas cu pas impotriva fortelor ruse, dupa anuntul Moscovei de retragere a trupelor din orasul Herson. Analistii vestici afirma ca trupele ucrainene continua sa avanseze spre Herson pe…

Țarile occidentale trebuie sa-și reduca dependența de China, dar nu pot plasa aceasta țara in aceeasi categorie cu Rusia, a declarat, vineri, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, relateza Rador.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledeaza pentru mentinerea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina si dupa scrutinul parlamentar din noiembrie, avertizandu-i pe politicienii republicani ca o eventuala reducere a implicarii SUA in Europa ar consolida pozitiile Rusiei si Chinei, informeaza…

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador.

Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședința a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina, relateaza Reuters preluat de Rador.

Federația Rusa și China nu candideaza la conducerea intregii lumi, alte țari avand o astfel de inclinatie, a declarat, duminica, secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, vorbind la postul de televiziune "Rossia-1", relateaza Rador.