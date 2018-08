Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit vice-amiralului Serghei Haiduk, care a condus flota ucraineana intre 2014 si 2016, dupa dezertarea fostului sef al marinei, Denis Berezovski, Rusia incearca sa provoace revolte in porturile Berdiansk si Mariupol, pentru a le putea anexa. Cele doua orase reprezinta principalele iesiri ale…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…

- Moscova pregateste contramasuri dupa ce Statele Unite au impus sanctiuni unei companii ruse care a colaborat cu Coreea de Nord, conform unor declaratii ale ministrului adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a informat agentia de stat Interfax, potrivit Reuters.

- Prin acțiunile sale in Marea Azov, Federația Rusa incearca sa destabilizeze Ucraina, se arata intr-o declaratie oficiala a Departamentului de Stat al SUA, transmite Voice of America. „Noi credem ca barierele create de Rusia in transportul maritim internațional din Marea Azov sunt un alt exemplu de incercare…

- Ca parte a celei mai recente acțiuni pentru contracararea influenței autoritaților de la Moscova in Ucraina, Pentagonul a anunțat vineri ca va acorda Ucrainei 200 de milioane de dolari sub forma de asistența de securitate.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Cei doi se prețuiesc, deși le este greu sa accepte public acest lucru Presedintele SUA, Donald Trump, se intalnește luni la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la finalul unui turneu diplomatic in cursul caruia liderul de la Casa Alba a criticat in repetate randuri aliatii europeni. Cei doi…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans luni la Luxemburg lipsa de progres in punerea in aplicare de catre Moscova a acordurilor de la Minsk destinate sa duca la incetarea luptelor in estul Ucrainei, o conditie pentru ridicarea sanctiunilor economice ale UE, informeaza AFP.…