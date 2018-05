Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian israelian în orașul sirian Hama, duminica, a ucis zeci de militari iranieni și a vizat arme livrate de curând de Teheran, au declarat trei oficiali americani, citați de NBC News.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Iranul va avea 'probleme mai mari decat a avut vreodata' daca autoritatile de la Teheran decid sa reia programul nuclear, a avertizat marti presedintele american, Donald Trump, in timpul intrevederii de la...

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia as...

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat Iranul sa nu puna la incercare determinarea statului evreu, comparand regimul de la Teheran cu cel nazist, cu ocazia unei ceremonii de comemorare a celor 6 milioane de evrei ucisi in Holocaust, relateaza dpa si AFP, potrivit

- Orasul Tel Aviv va fi "distrus" in cazul in care Israelul va face vreun gest "nebunesc", a amenintat luni Mohsen Rezayee, un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei islamiste de la Teheran, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP. 'Nu dorim o escaladare, dar suntem pregatiti…

- Organizația palestiniana Hamas se așteapta ca un razboi cu Israelul sa izbucneasca în Gaza în urmatoarele zile. Veștile vin într-un moment tensionat, în care Israelul nu exclude o confruntare militara cu Hezbollah sau chiar cu Iranul.