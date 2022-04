Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a avertizat, vineri, ca va riposta prin masuri "corespunzatoare" in cazul in care China va instala o baza militara in Insulele Solomon, un arhipelag situat in Oceanul Pacific, in apropiere de Australia.

- Guvernul australian este furios. „Nu vrem o mica Cuba in largul nostru”, a declarat vicepremierul Barnaby Joyce. Alti oficiali evoca un viitor Djibouti in Pacific, aluzie la mica tara din estul Africii unde se afla singura baza militara chineza din strainatate. Motivul? Premierul prochinez al Insulelor…

- China a anunțat marți ca a semnat un vast acord de securitate cu Insulele Solomon, intr-un moment in care mai multe țari occidentale, in frunte cu Statele Unite, sunt ingrijorate de ambițiile militare ale Beijingului in Pacific. Acordul a fost semnat de ministrul chinez de externe Wang Yi și omologul…

- China va trimite oficiali in Insulele Solomon, luna viitoare, pentru a semna acorduri de cooperare, a spus marți parlamentul națiunii din Pacific, pe fondul reacțiilor din partea SUA, Australia și Noua Zeelanda asupra noilor legaturi de securitate dintre

- O delegatie diplomatica americana de nivel inalt se va deplasa saptamana aceasta in Insulele Solomon si alte insule din Pacific, a anuntat luni Casa Alba, in conditiile in care ambitiile Chinei in aceasta regiune strategica starnesc ingrijorari, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Banca Mondiala a declarat ca țarile din Asia ar putea avea de infruntat trei șocuri economice majore in acest an – razboiul din Ucraina, o incetinire brusca a creșterii economice in China și majorarea ratelor de dobanda de catre Rezerva Federala a SUA, scrie CNN. Banca de dezvoltare și-a redus prognoza…

- Noul șef al comandamentului spațial al forțelor de aparare din Australia, Cath Roberts, a spus ca este „speriata” de activitațile Chinei și Rusiei și ca o ingrijoreaza lipsa capacitaților australiene de a combate aceste amenințari, scrie The Guardian. Roberts a avertizat marți ca un satelit controlat…

- Statele Unite considera "profund ingrijoratoare" pozitia "de aliniere a Chinei cu Rusia" in fata razboiului din Ucraina, a precizat luni un inalt responsabil de la Casa Alba, dupa o intalnire la nivel inalt la Roma care nu a facut sa scada tensiunea, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi…