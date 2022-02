Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie l-a indemnat pe Vladimir Putin sa „faca un pas inapoi” in criza din Ucraina, avertizand ca orice incursiune a trupelor rusești in țara vecina va declanșa sancțiuni impotriva companiilor și oligarhilor, persoanelor apropiate de Kremlin, relateaza Reuters.

- Dupa ce Statele Unite și Alianța Nord-Atlantica au respins la unison toate cererile de neacceptat ale Moscovei in privința retragerii blocului militar transatlantic pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii NATO spre granițele

- Uniunea Europeana are pregatite sancțiuni pe scara larga in cazul in care Rusia ataca Ucraina. Diplomații țarilor europene au negociat, in acord cu Statele Unite și Marea Britanie, un pachet care prevede sancțiuni economice majore, in cazul in care Vladimir Putin se decide sa

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…