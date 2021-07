SUA avertizează Egiptul după inculparea unui militant pentru drepturile omului SUA au avertizat Egiptul impotriva masurilor care ii vizeaza pe unii militanti pentru drepturile omului si au indicat ca acest lucru va fi luat in considerare in negocierile pentru vanzarea de arme intre cele doua tari aliate, relateaza AFP. Hossam Bahgat, director executiv al Initiativei egiptene pentru drepturile personale (IEDR) a anuntat saptamana aceasta ca a fost pus sub acuzare pentru fapte legate de activitatea sa pe retelele de socializare, intre care un mesaj pe Twitter in care critica autoritatile electorale, si ca procesul sau va incepe pe 7 septembrie. Purtatorul de cuvant al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

