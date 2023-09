Stiri pe aceeasi tema

- SUA dezaproba total ca liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, s-a intalnit cu Vladimir Putin pentru a purta discuții despre inarmarea Rusiei. Negocierile privind armele dintre Rusia și Coreea de Nord avanseaza activ, a anunțat marți Casa Alba, conform Reuters. Consilierul american pentru securitate…

- Kim Jong Un intenționeaza sa calatoreasca in Rusia in aceasta luna pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin și a discuta despre posibilitatea de a furniza Moscovei arme pentru razboiul din Ucraina, in timp ce Rusia afirma ca urmarește sa stabileasca legaturi militare mai stranse cu Coreea…

- Rusia si Coreea de Nord negociaza acorduri de arme pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit afirmatiilor facute miercuri, 30 august, de administratia americana, informeaza Agerpres . ”Negocierile privind arme dintre Rusia si Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) avanseaza in mod activ”, a declarat…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Sambata, 10 iunie, Rusia a declarat ca va raspunde la decizia luata cu o zi inainte de Islanda de a-si inchide ambasada de la Moscova din cauza conflictului din Ucraina, informeaza AFP și Agerpres . ”Toate actiunile antiruse ale Reykjavikului vor suscita in mod inevitabil un raspuns”, a anuntat Ministerul…

- Bancher rus de top: Sfarșitul supremației dolarului american este aproape, in timp ce yuanul chinezesc creșteSfarșitul supremației dolarului american este aproape, pe masura ce yuanul chinezesc crește, iar restul lumii vede pericolul incercarii eșuate a Occidentului de a ingenunchea Rusia in fața…