- Washingtonul a avertizat Insulele Solomon ca va riposta „in consecinta” daca China va instala o „prezenta militara permanenta” in acest arhipelag din Pacific care a semnat un acord de securitate cu statul chinez, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.

- China a anuntat marti ca a semnat un amplu acord de securitate cu Insulele Solomon, in momentul in care mai multe tari occidentale, in frunte cu Statele Unite, isi exprima ingrijorarile fata de ambitiile militare ale Beijingului in Pacific.

- Armata Populara de Eliberare a Chinei poate lua orice masuri eficiente pentru a preveni incercarile de implicare externa pentru a asigura "independența" Taiwanului. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la mesajul Ministerului Apararii din China pe rețeaua sociala Weibo. In special, Beijingul…

- Statele Unite, Marea Britanie si Australia au anuntat, marti, ca vor sa dezvolte rachete hipersonice in cadrul parteneriatului de securitate AUKUS, insa Administratia Chinei a avertizat ca exista riscul repetarii unor conflicte precum cel dintre Rusia si

- China a indemnat alte națiuni sa respecte decizia Insulelor Solomon cu privire la un pact de securitate controversat care, daca va fi adoptat, ar putea permite Beijingului sa creeze o baza de operațiuni ce s-ar situa intre Statele Unite și Australia care

Un proiect de acord in domeniul securitatii intre China si Insulele Solomon a fost dezvaluit online joi, starnind ingrijorare in Australia, care considera ca un astfel de acord ar putea "destabiliza" regiunea Pacificului de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres.