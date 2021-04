Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a avertizat, duminica, ca vor exista "consecinte" pentru Rusia daca opozantul Aleksei Navalnii, a carui stare de sanatate s-a deteriorat, va muri, relateaza AFP, conform AGERPRES. "In ceea ce priveste masurile specifice pe care le vom lua, studiem diferite tipuri de costuri pe care le vom…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat ca "vor exista consecinte" in caz de "agresiune" rusa in Ucraina, exprimand "ingrijorarea" SUA cu privire la miscarile trupelor rusesti la frontiera ucraineana, informeaza France Presse. "La frontiera sunt masate mai multe trupe rusesti decat…

- Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni asupra mai multor oficiali ruși și entitați din Rusia, in contextul in care au ajuns la concluzia ca otravirea lui Alexei Navalnii a reprezentat o incercare a Rusiei de a il asasina pe opozant, a anunțat administrația Biden, citata de Reuters și The Moscow…

- Reprezentantul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, si-a aparat sambata controversata vizita in Rusia si a pledat pentru mentinerea dialogului cu Moscova, in mijlocul tensiunilor legate de condamnarea lui Alexei Navalnii si de protestele reprimate cu brutalitate de autoritatile…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, și-a aparat vizita pe care a efectuat-o in Rusia in mijlocul tensiunilor legate de condamnarea lui Alexei Navalnii și de protestele reprimate cu brutalitate de autoritațile de la Kremlin. Borrell spune ca dialogul cu Moscova…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…