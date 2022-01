Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat marti Belarusul ca se expune unei riposte "rapide" si "ferme" daca permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, transmite AFP. "In acelasi mod in care i-am spus clar Rusiei ca va plati scump" pentru o eventuala invazie, "in ultimele zile, i-am spus…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite si-a reiterat, duminica, avertismentul ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca in Rusia din cauza „tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina” si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, preluat…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca în Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Administratia Joseph Biden acuza Rusia ca recruteaza actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni in incercarea de a prelua controlul asupra institutiilor guvernamentale ucrainene, iar Washingtonul a sanctionat persoane implicate in aceste activitati, informeaza CNN. "Rusia le-a ordonat…

- Washingtonul este ingrijorat de exercițiile comune ruso-belaruse care vor avea loc pe teritoriul Belarusului. Un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat reporterilor, sub protecția anonimatului, ca SUA ia in considerare mutarea trupelor ruse in Belarus ca o posibila pregatire pentru…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters. Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei…

- SUA au declarat ca nu intentioneaza sa reduca numarul de trupe din Europa de Est pentru a dezamorsa tensiunile cu Rusia. Inaltul diplomat Antony Blinken a declarat ca Rusia promoveaza o „naratiune falsa" pentru a justifica desfasurarea de trupe la granita cu Ucraina. Statele Unite au respins…

- Rusia va riposta armat daca NATO și SUA nu ofera garanții pentru stoparea avansarii spre est și se apropie de frontierele țarii, avertizeaza ministrul adjunct al Afacerilor Externe, Serghei Riabkov, scrie EFE.