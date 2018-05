Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat China ca va suporta consecintele pentru militarizarea Marii Chinei de Sud, unde Beijingul ar fi dislocat recent mai multe rachete de croaziera si sisteme de rachete sol-aer, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Casa Alba a avertizat joi China ca se expune la "consecinte" legate de actiunile sale de "militarizare" a Marii Chinei de Sud, unde Beijingul ar fi instalat recent rachete potrivit unui post de televiziune american, relateaza AFP. "Suntem la curent cu militarizarea Marii Chinei de Sud…

- Surse cu acces direct la rapoarte ale serviciilor de informatii ale SUA citate de CNBC indica prima desfasurare de rachete chineze in insulele Spratly, care sunt revendicate si de Taiwan si Vietnam. Rachetele au fost instalate in ultimele 30 zile pe trei recife unde China a construit adaposturi anul…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41%, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- Nou episod al razboiului comercial pe care il poarta Washingtonul și Beijingul: China a facut plangere la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) contra deciziei Statelor Unite de a aplica importurilor de oțel și aluminiu noi taxe, de 25% și respectiv de 10%.

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si doreste sa fie aprobat un buget de 686 de miliarde de dolari de catre Congres, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei, transmite CNN, potrivit News.ro…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…