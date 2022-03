Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul invaziei in Ucraina, Rusia a cerut echipament militar Chinei, au indicat oficiali americani pentru Financial Times, citați de The Guardian . Acest lucru a iscat temeri la Casa Alba ca Beijingul ar putea decide sa ajute Rusia, subminand eforturile Occidentului de a ajuta Ucraina. O alta…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a reiterat importanța respectarii suveranitații teritoriale a Ucrainei intr-un apel telefonic cu consilierul diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron vineri, potrivit unui comunicat de la Palatul Elysee, informeaza CNN. „[Wang] a salutat acțiunea Franței…

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…

- "Presedintele Putin a ales (sa lanseze) un razboi premeditat care va provoca suferinte si pierderi umane catastrofale", a spus Biden intr-un comunicat."Rusia singura este responsabila pentru moartea si distrugerea pe care le vor provoca acest atac", a insistat liderul de la Casa Alba.El a promis ca…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…