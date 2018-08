Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi…

- Prin acțiunile sale in Marea Azov, Federația Rusa incearca sa destabilizeze Ucraina, se arata intr-o declaratie oficiala a Departamentului de Stat al SUA, transmite Voice of America. „Noi credem ca barierele create de Rusia in transportul maritim internațional din Marea Azov sunt un alt exemplu de incercare…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Rusia poate colabora cu SUA pentru gestionarea pietei mondiale a gazelor naturale, astfel incat preturile sa nu creasca, dar nici sa nu scada prea mult, Moscova fiind de asemenea dispusa sa continue tranzitul gazelor naturale prin Ucraina chiar daca va fi construit si gazoductul Nord Stream 2, a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Spectatorii rusi care au asistat la semifinala dintre echipele Croatiei si Angliei, desfasurata miercuri seara pe Stadionul Lujniki din Moscova, l-a huiduit si fluierat pe fundasul croat Domagoj Vida, care dupa sfertul de finala cu Rusia si-a declarat sustinerea fata de Ucraina, transmite Reuters.…

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- Boris Herman, coproprietarul unei fabrici de arme, a comparut in fata instantei si a negat ca avut intentia de a-l ucide pe Babcenko, afirmand ca a actionat in interesul Ucrainei.Babcenko a colaborat cu serviciile de securitate ucrainene pentru a-si inscena moartea marti, iar o zi mai tarziu…