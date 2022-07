SUA: Autorul masacrului de la defilarea de 4 iulie, din apropiere de Chicago, inculpat pentru 117 capete de acuzare

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul masacrului din apropiere de Chicago care a facut sapte morti si peste 30 de raniti in cursul defilarii cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite la inceputul lui iulie, a fost inculpat miercuri pentru 117 capete de acuzare, a anuntat procurorul care se ocupa de caz, noteaza AFP. Fii…

- Un fost informatician al CIA a fost condamnat miercuri la New York pentru ca a transmis, in 2017, catre site-ul Wikileaks instrumente de spionaj cibernetic apartinand agentiei americane de informatii, o scurgere masiva denuntata cu fermitate de autoritati, relateaza AFP. Joshua Schulte, in varsta de…

- Tanarul de 21 de ani acuzat ca a deschis focul in timpul sarbatoririi zilei nationale in SUA in Highland Park, intr-o suburbie a orasului Chicago, a fost inculpat pentru sapte capete de acuzare de omor si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.…

- Fostul tenisman german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal, informeaza News.ro . Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in…