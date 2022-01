Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a luat sambata, 15 ianuarie, ostatici intr-o sinagoga din statul american Texas si a fost impuscat de trupele speciale ale FBI era cetatean britanic, a relatat agenția DPA, preluata de Agerpres . Acțiunea, scrie Bild , are legatura cu terorista pakistaneza Aafia Siddiqui, supranumita Lady…

- Barbatul care a luat sambata ostatici intr-o sinagoga din Texas pret de 12 ore pana sa fie impuscat de fortele de ordine cerea eliberarea unei femei din Pakistan condamnata la 86 de ani de inchisoare in SUA pentru a vrut sa ucida soldati americani in Afganistan.

- Toate persoanele luate ostatice intr-o sinagoga din oraselul Colleyville au fost eliberate si sunt nevatamate, conform informatiilor furnizate de guvernatorul statului Texas, informeaza duminica AFP. "Rugaciuni ascultate", a scris pe Twitter Greg Abbott."Toti ostaticii sunt liberi, in siguranta".Potrivit…

- Incident tragic intr-o sinagoga din Colleyville, Texas, sambata seara. Patru oameni au fost luați ostatici, dar dupa ce fortele de ordine americane au purtat timp de cateva ore negocieri cu suspectul, au fost eliberați. Suspectu, insa, a murit, potrivit CNN. „In jurul orei 21:00 (ora locala-n.r.), echipa…

- Au fost momente tensionate in Texas, unde un barbat a ținut ostatici patru oameni intr-o sinagoga. Atacatorul cerea eliberarea unei femei din Pakistan, condamnata in Statele Unite pentru ca a vrut sa ucida cetațeni americani. Forțe impresionante de poliție au ajuns la fața locului, iar președintele…

- Un cetatean britanic este dat disparut dupa ce a fost arestat de talibani la Kabul, potrivit ziarului britanic Daily Mirror vineri, citat de France Presse. In varsta de in jur de cincizeci de ani, Grant Bailey, care lucreaza pentru un ONG in Afganistan, nu a mai dat nicio veste de sambata…

- Armata americana a lansat, in ultimii 5 ani, peste 50.000 de raiduri in Afganistan, Irak și Siria, iar din cauza informațiilor false mii de civili, inclusiv copii, au fost uciși in aceste atacuri aeriene. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a declarat ca crimele comise…

- Zeci de mii de afgani nu au avut acces la ajutorul oferit de Regatul Unit dupa ce Kabulul a fost cucerit de talibani din cauza confuziei și haosului din Ministerul de Externe de la Londra, acuza Raphael Marshall, un fost diplomat britanic, intr-un raport despre felul in care s-au desfașurat evacuarile…