Statele Unite(SUA), Australia si Regatul Unit se asociaza in vederea unei noi generatii de submarine cu propulsie nucleara – denumite SSN-AUKUS -, iar Australia urmeaza sa cumpere trei submarine americane cu propulsie nucleara din clasa Virginia si poate opta sa cumpere inca doua, anunta luni consilierul Casei in probleme de securitate nationala Jake Sullivan, relateaza AFP. Aceste submarine – cu propulsie nucleara si armament conventional – urmeaza sa implice ”investitii importante” in cele trei tari, a declarat Jake Sullivan intr-un interviu acordat unor jurnalisti la bordul Air Force One, potrivit…