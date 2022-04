Stiri pe aceeasi tema

- Șeful agenției de spionaj din Marea Britanie, Jeremy Fleming, a avertizat China cu privire la riscurile de a fi aliata cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Vladimir Putin a apreciat greșit situația din Ucraina, iar unii soldați ruși au refuzat sa execute ordinele și chiar si-au doborât din greseala propriile avioane, potrivit șefului agenției britanice de informații GCHQ, citat de CNN. Într-un discurs la Canberra, Australia, directorul…

- Statele Unite nu pot nici confirma, nici infirma ca Rusia a folosit in Ucraina rachete hipersonice, a declarat luni agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului, un oficial american de rang inalt din domeniul apararii.

- Mai multe tari occidentale, printre care Marea Britanie si Statele Unite, au cerut Interpolului sa suspende Rusia din randurile acestei organizatii, a declarat ministrul britanic de interne Priti Patel, citat de AFP. Pe langa Marea Britanie și Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda au cerut…

- „Acesta nu este un joc al Bulgariei, nu aveți deloc nevoie de așa ceva”. Aceste cuvinte ale ambasadorului Federației Ruse la Sofia, Eleonora Mitrofanova, pe postul bulgar de televiziune Nova, sintetizeaza pe scurt mesajul principal al Moscovei catre guvernanții de la Sofia în criza…

- Decesele asociate COVID-19 au crescut cu 9% la nivel global in ultima saptamana, fapt ce confirma ca progresia puternica a numarului de noi infectari provocate de varianta Omicron incepe sa se reflecte si in ceea ce priveste mortalitatea, potrivit datelor publicate miercuri in raportul saptamanal al…

- ​Danemarca nu va trimite oficiali la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din cauza situatiei privind drepturile omului din China. Danezii urmeaza astfel boicotul diplomatic facut de SUA, Australia, Canada, Japonia si Marea Britanie."Guvernul a decis ca nu vom participa la Jocurile…

- Semnat in septembrie anul trecut, pactul de securitate AUKUS este vazut de Beijing ca o alta incercare de a contracara influenta economica si militara in expansiune a Chinei. „China indeamna SUA, Marea Britanie, Australia sa opreasca proiectul AUKUS, sa nu mai forteze pentru eliberarea apelor uzate…