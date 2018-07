Consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca Statele Unite au un plan prin care cea mai mare parte a programelor nuclear si balistic ale Coreei de Nord ar putea fi dezafectate intr-un interval de un an, transmite Reuters.



Intr-un interviu pentru emisiunea 'Face the Nation' a postului CBS, Bolton a afirmat ca administratia de la Washington a alcatuit un plan de dezafectare a programelor de arme de distrugere in masa - chimice, biologice si nucleare - si de rachete balistice ale Coreei de Nord in interval de un…