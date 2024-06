SUA au trimis Israelului mii de bombe de 1.000 de kilograme, de la începutul războiului din Gaza, scrie Reuters De la inceputul razboiului din Gaza, administrația Joe Biden a trimis in Israel un numar mare de muniții, inclusiv peste 10.000 de bombe extrem de distructive de 1.000 de kilograme și mii de rachete Hellfire, au declarat doi oficiali americani care au vazut o lista actualizata de transporturi de arme, relateaza Reuters.De la inceputul razboiului, in octombrie 2023, Statele Unite au transferat cel puțin 14.000 de bombe MK-84 de 1.000 de kilograme, 6.500 de bombe de 250 de kilograme, 3.000 de rachete aer-sol cu ​​ghidare de precizie Hellfire, 1.000 de bombe antibuncar, 2.600 de bombe cu diametru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

