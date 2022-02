Stiri pe aceeasi tema

- Bombardiere strategice americane B-52 au sosit joi in Marea Britanie pentru a participa la un exercitiu "planificat de mult timp" cu aliatii din NATO, in pline tensiuni intre Occident si Rusia, a anuntat US Air Force intr-un comunicat, noteaza AFP preluat de agerpres. Venite de la baza americana…

- Bombardiere strategice americane B-52 au sosit, joi, in Marea Britanie, pentru a participa la un exercițiu „planificat de mult” cu aliații NATO, pe fondul tensiunilor dintre Occident și Rusia, a anunțat US Air Force intr-un comunicat. Venind de la baza americana Minot, din Dakota de Nord, bombardierele,…

- Liderii din China, Rusia, SUA, Marea Britanie și Franța, in calitate de state cu capacitați nucleare au transmis, la inceputul anului, o declarație comuna privind prevenirea unui razboi nuclear și evitarea cursei inarmarilor. Statele subliniaza ca „un razboi nuclear nu poate fi caștigat și nici nu e…

- Rusia cere o reuniune a puterilor nucleare, dupa ce reprezentanții acestor state au semnat o declarație comuna. Declarația puterilor nuclerare a fost semnata, la 3 ianuarie 2022, de SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China. O zi mai tarziu, la 4 ianuarie, Rusia a reafirmat ca dorește o intalnire…

- Pe portalul Ministerului chinez de Externe a fost publicata in data de 3 ianuarie o declarație comuna a liderilor celor cinci țari deținatoare de arme nucleare cu privire la prevenirea razboiului nuclear și a cursei inarmarilor, transmite Noi.md cu referire la romanian.cri.cn. Potrivit documentului,…

- Bombardiere strategice americane au zburat peste ocean și au simulat ca ataca ținte din Marea Nordului. La exercițiu au participat avioane B-52, care au fost insa escortate și de aparate din Marea Britanie.

- Bombardiere americane cu capacitate nucleara au efectuat zeci de misiuni in Europa de Est in ultimele saptamani, ca parte a exercițiilor menite sa evalueze pregatirea Rusiei in cazul unui razboi atomic.

- Ministrul australian al Apararii, Peter Dutton, a semnat un acord cu diplomați din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, pentru a realiza „schimburi de informații privind energia nucleara navala”. In cadrul Parteneriatului de securitate AUKUS, convenit in luna Septembrie Australia va primi opt…