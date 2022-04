Stiri pe aceeasi tema

- Tango, super-iahtul oligarhului rus Viktor Vekselberg, a fost confiscat de poliția spaniola și FBI in Mallorca, la cererea autoritaților americane. Oligarhul nascut in Ucraina a incalcat sancțiunile impuse inca din 2018 de Statele Unite și pe cele de luna trecuta. Nava de lux, a lui Viktor Vekselberg,…

- Ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a spus ca țarile NATO ar putea decide sa trimita trupe in Ucraina, deși Statele Unite nu vor face acest lucru. Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfeld, considera ca participarea trupelor americane la contingentul ONU de menținere a pacii…

- Razboiul din Ucraina continua. Puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele rusești.…

- Prim-ministrul Israelului, Naftali Bennet a discutat, sambata, la Moscova, cu Vladimir Putin, timp de trei ore, despre situația comunitaților evreiești din Ucraina. Intalnirea a fost coordonata cu Statele Unite, Germania și Franța. Premierul israelian a ținut secreta aceasta vizita, el fiind insoțit…

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti seara, ca Statele Unite sunt pregatite de o acțiune decisiva daca Rusia va decide sa invadeze Ucraina și a indemnat din nou Rusia sa ia calea diplomației pentru soluționarea conflictului. „Statele Unite sunt pregatite, indiferent de ce s-ar intampla. Suntem pregatiti…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Marea Britanie a inceput sa-și retraga personalul de la ambasada din Kiev, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa in Ucraina. Oficialii guvernamentali susțin ca nu exista amenințari precise la adresa diplomaților britanici, dar aproximativ jumatate din personalul care lucreaza la Kiev se va…