- Armata americana a anuntat marti ca a testat pentru a doua oara cu succes o racheta hipersonica, o tehnologie in domeniul careia China si Rusia detin un avans.Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agentie a Departamentului Apararii al Statelor Unite, a precizat intr-un comunicat ca racheta…

- Rachetele hipersonice, care pot atinge de cinci ori viteza sunetului sau mai mult, sunt mai rapide si mai manevrabile decat rachetele standard, ceea ce le face mai dificil de interceptat.Statele Unite au testat cu succes, in octombrie 2021, aceasta tehnologie folosita deja de Rusia sau China.''Ne angajam…

- Statele Unite ale Americii s-au mobilizat, in contextul razboiului din Ucraina, si au testat in secret o racheta hipersonica. Exercitiul a avut loc la mijlocul lunii martie si a fost tinut departe de atentia publica pentru a nu escalada tensiunile cu Rusia. Exercitiul militar s-a desfasurat in perioada…

- Statele Unite au testat cu succes o racheta hipersonica la jumatatea lunii martie dar a ținut secreta aceasta informație timp de doua saptamani pentru a nu escalada tensiunile cu Rusia, intr-un moment care a coincis cu vizita președintelui Joe Biden in Europa, au declarat pentru CNN surse militare americane.

- SUA cer ajutorul Rusiei, dupa ce Coreea de Nord a lansat o alta racheta balistica continentala. „Testul” liderului Kim Jong Un sfideaza ONU SUA cer ajutorul Rusiei, dupa ce Coreea de Nord a lansat o alta racheta balistica continentala. „Testul” liderului Kim Jong Un sfideaza ONU China si Rusia ar trebui…

- Directorii generali din Europa Centrala și de Est (ECE), inclusiv din Romania, incep sa vada mai multe oportunitați de extindere și creștere ale afacerilor pe piețele din apropierea „casei“ in 2022, rezulta din raportul CEO Survey 2022 pentru ECE. In acest context, Germania nu doar ca a ramas pe primul…

- Fostul consilier al lui Donald Trump in probleme de securitate nationala John Bolton isi exprima ingrijorarea fata de pericolul "sindromului Havana" la adresa Statelor Unite si presedintelui insusi si indeamna sa se faca lumina cu privire la acest rau misterios care afecteaza diplomati americani in…

- Președintele Vladimir Putin a mers la Beijing, pentru deschiderea Jocurilor Olimpice, și s-a intalnit cu omologul chinez, Xi Jinping. Liderul de la Kremlin și Xi Jinping au convenit sa extinda schimburile comerciale in monedele naționale și sa excluda cat mai mult dolarul american.