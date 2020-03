Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse, potrivit Agerpres .„Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt anulate”…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- SUA au anuntat in noaptea de miercuri spre joi ca suspenda serviciile obisnuite de acordare de vize in ''numeroase tari'' din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. Consulatele americane au anulat ''toate programarile obisnuite'' pentru eliberarea acestor vize ''in majoritatea…

- Filmarile pentru productia Netflix "Stranger Things" au fost suspendate, din cauza pandemiei, compania anunțand ca va suspenda productia de filme si seriale TV in SUA si Canada, pentru doua saptamani, potrivit Mediafax.Netflix se numara printre cele mai recente companii de media care suspenda…

- Sportul din intreaga lume e dat peste cap! Turneul de tenis de la Indian Wells a fost anulat din cauza COVID-19.Competitia din Statele Unite ale Americii urma sa se dispute in perioada 11- 22 martie.

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax."Ministrii…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), departamentele de sanatate locale și de stat, precum și alți parteneri clinici și din domeniul sanatații publice din Statele Unite ale Americii continua investigarea cauzelor care au determinat…

- Nemulțumirea și neincrederea oamenilor indemocrație a crescut enorm in ultimii 25 de ani, atingand cel mai inalt nivelanul trecut, scrie bbc.com, citand un studiu Cambridge.Cercetatorii de la Cambridge University aurealizat un studiu amplu asupra democrației, analizand cea mai mare baza dedate pe acest…