Stiri pe aceeasi tema

- Agentia online de turism Fly Go a inregistrat vanzari de 40 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 20% fata de anul precedent. In 2018, Fly Go estimeaza ca va depasi un volum de tranzactii de 50 de milioane de euro in cele trei tari in care...

- Primaria Voitinel a obtinut finantare pentru un proiect european in valoare de 1,5 milioane de euro pentru extinderea retelei de apa si canalizare din aceasta comuna. Primarul din Voitinel, Maria Plesca, a precizat ca proiectul a fost aprobat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Maria…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a incheiat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), peste 2.100 de contracte de finantare care au ca obiect investitii apicole, informeaza joi institutia. Valoarea totala a contractelor de finantare este…

- Cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea transportului public, in SUEDIA Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Metereologic…

- South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii sapte ani va face investitii in valoare de 180 de milioane de euro. Tranzactia ar urma sa fie finalizata in primul trimestru din 2018. Parlamentul Greciei a aprobat acordul de concesiune…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta…

- Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia de Informatii a Apararii au estimat, in timpul unor audieri desfasurate marti in fata Comitetului de Informatii al Senatului de la Washington, ca societatile chineze producatoare de smartphone-uri reprezinta o amenintare de securitate la adresa cetatenilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 15 februarie 2018, a autorizat la plata un numar de 753.357 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata…