Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au retras o invitatie adresata Chinei de a participa la exercitii militare in Pacific, pentru a protesta astfel impotriva militarizarii de catre Beijing a unor insule disputate, relateaza AFP. 'Avem dovezi clare ca Beijingul a desfasurat rachete anti-nava si…

- China a instalat rachete de croaziera anti-navale si sisteme de rachete sol-aer la trei avanposturi din Marea Chinei de Sud, a afirmat miercuri reteaua americana de stiri CNBC, preluata de Reuters.

- In Estonia au demarat cele mai ample exerciții militare din istoria acestei țari. La ele participa aproximativ 15 mii de soldați, inclusiv rezerviști, voluntari și militari ai Aliantei Nord-Atlantice.

- Peste 1.000 de militari si 100 de aeronave militare participa la manevre masive organizate in vestul Rusiei, in contextul in care in Marea Britanie au loc exercitii navale si aeriene organizate de state membre NA...

- Ministerul japonez al apararii a confirmat sambata ca primul portavion chinez, Liaoning, participa la un exercitiu naval in premiera in Pacific, transmite Kyodo. Radarele nipone au detectat vineri dimineata lansarea mai multor avioane de pe portavionul care se indrepta spre est, insotit de alte sase…

- Ministrul de externe din Vanuatu, Ralph Regenvanu, a dezmintit marti informatiile aparute anterior in media australiene potrivit carora China ar dori sa instaleze o baza militara permanenta in acest arhipelag din Pacificul de Sud, incercand sa elimine temerile mai multor tari din regiune preocupate…

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters.