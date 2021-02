Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al doilea mandat al administratiei lui Barack Obama, cand Biden era vicepresedinte. “Intrarea noastra in Acord in 2016 a fost cruciala si reintrarea noastra de astazi este de asemenea cruciala, insa ce vom face in urmatoarele saptamani, luni si ani este si mai important“, a transmis intr-un comunicat…