SUA au recuperat rămășițele umane ale militarilor decedați după prăbușirea unui avion în Afganistan Forțele militare ale SUA a reușit sa recupereze ramașițele umane ale membrilor echipajului avionului american prabușit luni în Afganistan, au declarat oficiali americani și afgani, citați de site-ul agenției Reuters. Forțele afgane și militanții talibani s-au luptat marți în zona unde s-a prabușit avionul american, în contextul în care autoritațile încercau sa ajunga la locul dezastrului aviatic, citeaza Mediafax.

"Forțele SUA au recuperat ramașițele a doua persoane de la locul unde un avion american Bombardier E-11A s-a prabușit în provincia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

