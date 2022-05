Stiri pe aceeasi tema

- Germania va livra Ucrainei un numar de șapte obuziere autopropulsate, dupa ce Olanda a promis Kievului alte cinci astfel de piese de artilerie cu raza lunga, a declarat ministra germana a Apararii, Christine Lambrecht, informeaza Reuters.

- Parlamentul Bulgariei a votat miercuri repararea echipamentului militar greu al Ucrainei, așa cum a cerut președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in ciuda tensiunilor interne. In acest fel, Bulgaria și-a sporit rolul in razboiul din Ucraina, de partea Kievului, dar fara a trimite armament armatei…

- UPDATE 7 Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, a insistat marti dupa-amiaza, in cursul unei reuniuni organizate in Germania, pentru intensificarea asistentei militare destinate Ucrainei si a cerut Rusiei sa opreasca imediat conflictul. „Nu avem timp de pierdut. Tarile dintre intreaga lume trebuie…

- Din imaginile disponibile publicului se poate confirma ca Armata Rusa a pierdut peste 3.000 de echipamente in invazia Ucrainei pana acum, aceasta include peste 500 de tancuri, peste 500 de vehicule de lupta de infanterie, 22 de avioane și 35 de elicoptere. Lista intreaga de echipamente confirmate prin…

- UPDATE 2 O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Un mare numar de militari si politisti erau prezenti la locul atacului, impiedicand…

- Rusia a bombardat o baza militara din vestul Ucrainei, din orașul Yavoriv, aflat la 20 de kilometri de granița Ucrainei cu Polonia. Asupra acestei locații militare, armata rusa a lansat circa 30 de rachete. Guvernatorul regiunii Lvov a anunțat ca atacul a produs noua morți și 57 de raniți. Ministrul…

- Dupa trei zile de la invadarea de catre Rusia a Ucrainei, soarta Kievului pare ca mai atarna doar de un fir. La ordinul Ministerului rus al Apararii, inca de sambata dimineața a fost dat un nou ordin de declanșare a unor operațiuni de anvergura și extrem de violente in capitala țarii, la Harkov, Dnipro…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…