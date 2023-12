Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat luni moartea altor doi soldati in luptele din Fasia Gaza, numarul total al soldatilor sai ucisi pe teritoriul palestinian de la inceputul razboiului cu Hamas ajungand la 44, relateaza AFP.

- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.

- Forțele de Aparare ale Israelului afirma ca unul dintre tancurile sale a bombardat din greșeala un post militar egiptean in apropiere de Kerem Shalom, in zona celor trei frontiere cu Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel.Forțele de aparare israeliene spun ca „iși exprima regretul in legatura cu incidentul"…

- Șaisprezece jurnaliști palestinieni au fost uciși in razboiul din Fașia Gaza de inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, declanșat dupa atacul mișcarii Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie, a anunțat sindicatul jurnaliștilor palestinieni

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- Israelienii sunt speriați de razboiul in desfașurare declanșat de atacul surpriza al Hamas din 7 octombrie, iar cel mai tare se tem de noi pierderi de vieți, a declarat actrița israeliana Rona-lee Shimon, cunoscuta pentru serialul de succes „Fauda”, intr-un interviu pentru Digi24.„Fauda” este un serial…

- Israelul in razboi: Razboiul Sabiilor de Fier a intrat in aceasta dimineața (marți) in cea de-a patra zi, iar in timpul nopții forțele aeriene au continuat lovituri de amploare in Fașia Gaza.UPDATE 10 octombrie, ora 06:27 - Loviturile israeliene in Gaza intra in a patra ziIsraelul iși continua atacurile…