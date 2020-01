Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si alte trei sunt ranite grav în urma unui atac aerian care a vizat militiile siite ale Forțelor Populare de Mobilizare din Irak, sprijinite de Iran, în apropierea taberei Taji de la nord de Bagdad, a declarat o sursa a armatei irakiene, citata de Reuters…

- Arabia Saudita spune ca urmarește îndeaproape evenimentele din Irak și subliniaza importanța retinerii de la escaladarea conflictului creat, afirma o sursa oficiala, citata de CNN."Regatul Saudit urmareste evenimentele din Irak, care rezultate ca urmare a escaladarii tensiunilor și…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis ”intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate” si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat...

- Grupurile paramilitare pro-Iran din Irak care au protestat impotriva atacurilor aeriene americane le-au cerut sustinatorilor lor sa se retraga din perimetrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bagdad.

- Sase protestatari au fost impuscati mortal, in ultimele 24 de ore, de autoritatile din Irak, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Mihai Fifor șterge pe jos cu Florin Cițu:’Ne arata cat de prost pregatit este’ Protestele violente continua in orasele…

- Armata israeliana a revendicat miercuri dimineata o serie de atacuri aeriene 'de mare amploare' impotriva unor tinte militare din Siria, 'drept raspuns' la tirurile de rachete din urma cu o zi, relateaza AFP. Sistemul de aparare israelian a interceptat marti patru rachete trase dinspre…

- Statele Unite au lansat duminica un apel catre autoritatile centrale din Irak in vederea adoptarii unei reforme electorale si organizarii de alegeri anticipate si au solicitat incetarea violentelor contra manifestantilor, transmit AFP si Associated Press of Pakistan.Washingtonul doreste…

- Un grup iranian de hackeri, OilRig, a fost victima unor atacuri ale unui grup rus de hackeri - Turla - in spionarea mai multor tari, intre care Regatul Unit si Statele Unite si care s-a folosit de grupul iranian pentru a viza alte victime, o actiune descoperita in cadrul unei anchete lansate in 2017…