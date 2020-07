Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza Institutul Johns Hopkins. Bilantul epidemiei din Statele Unite se apropie de trei milioane de...

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Bilantul epidemiei din Statele Unite a depașit trei milioane de cazuri.

- În ultimele șapte zile în Rep. Moldova s-au înregistrat în total 1133 de cazuri de infecție cu COVID-19, o cifra record în istoria îmbolnavirilor provocate de noul coronavirus, în creștere cu 327 și cu 420 de cazuri fața de precedentele doua saptamâni.…

- Statele Unite au inregistrat 1.330 de decese in plus din cauza noului coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit ultimului bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP, conform news.ro.America inregistra in total, duminica (ora locala) 54.841 de morti la 964.937 de contaminari confirmate,…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.De miercuri pana joi seara, pe teritoriul…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP. De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistrat…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 7.216 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 362 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați…