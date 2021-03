Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden nu reușește sa deschida dialogul diplomatic cu Coreea de Nord - oficialii americani spun ca au incercat sa ia legatura cu autoritațile de la Phenian, insa fara succes, in ciuda faptului ca au fost folosite mai multe canale diplomatice.

- Secretarul american de stat Antony Blinken a prezentat miercuri prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden. El a declarat despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, potrivit Agerpres, care preia AFP.

- O femeie a murit de hemoragie cerebrala la trei zile dupa ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer impotriva coronavirusului, a anuntat marti Ministerul Sanatatii nipon, citat de stiripesurse.ro. Autoritațile adauga insa ca este posibil sa nu existe o legatura intre cele doua evenimente, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden a estimat, in prima sa vizita de lucru in afara Washington-ului, care va fi momentul in care pandemia de coronavirus va fi adusa sub control iar cei mai multi oameni nu vor mai fi obigati sa poarte masca sau sa se distanteze social.

- ​Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca nu va ridica sanctiunile împotriva Iranului atât timp cât aceasta țara nu-si va respecta angajamentele în ceea ce priveste programul sau nuclear, relateaza AFP.Întrebat într-un interviu acordat canalului…

- Senatul american a confirmat vineri, cu o majoritate larga, numirea la conducerea Departamentului Apararii de catre noul presedinte american Joe Biden a generalului in rezerva Lloyd Austin, acesta devenind primul afro-american la sefia Pentagonului, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Papa Francisc i-a transmis, miercuri, presedintelui american Joe Biden ca se roaga ca Dumnezeu sa ii ghideze eforturile de reconciliere din Statele Unite si intre natiunile lumii, transmite Reuters. Intr-un mesaj trimis la scurt timp dupa ce Biden a depus juramantul ca cel de-al doilea presedinte…

- Seful Biroului Federal de Investigatii (FBI) din SUA, Christopher Wray, si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu "numarul mare de discutii online" constatat de angajatii din subordinea sa, inclusiv apeluri la proteste armate saptamana viitoare, odata cu apropierea investirii presedintelui ales…