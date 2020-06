SUA au inceput luni o noua saptamana pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase, in urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de aproape noua minute, transmite dpa.



Protestele au degenerat in incendieri si acte de vandalism, iar ciocnirile cu fortele de politie s-au intensificat.



Politia din mai multe orase a fost acuzata de folosirea unor tactici dure contra demonstrantilor, in timp ce autoritatile…