- Statele Unite au folosit dreptul de veto luni la o rezoluție cu privire la soarta luptatorilor jihadiști straini de la ONU pe motiv ca textul nu cerea repatrierea lor în țarile de origine, ilustrând o scindare în creștere cu aliații lor europeni, potrivit AFP.Scris de Indonezia,…

- Rusia nu a reusit miercuri sa determine Consiliul de Securitate al ONU sa reduca ajutorul umanitar transfrontalier pentru sirieni, nereusind sa obtina un numar suficient de voturi, relateaza AFP. Moscova a avut nevoie de noua voturi si niciun veto al unui membru permanent al Consiliului…

- Statele Unite ale Americii au condamnat marti noua lege chineza privind securitatea in Hong Kong, act normativ considerat o incalcare a angajamentelor internationale ale Beijingului, si au promis ca vor continua masurile dure ''impotriva acelora care inabusa libertatea si autonomia Hong Kong-ului'',…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au sustinut, in diferite grade, abordarea Uniunii Africane (UA) in privinta rezolvarii conflictului dintre Etiopia, Egipt si Sudan pe subiectul construirii barajului etiopian pe fluviul Nil, in cadrul unei videoconferinte publice desfasurata luni, informeaza…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunța marcarea aniversarii, de catre Senat și Camera Reprezentanților prin doua rezoluții bipartizane, a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și SUA. Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian…

- O rezoluție care condamna rasismul sistemic și violența poliției a fost adoptata vineri, in unanimitate, in cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite (ONU). In dezbaterea considerate ”istorica” a fost inlaturata o mențiune ce viza in mod specific Statele Unite, informeaza…

- Nivelul de trai al Statelor Unite ale Americii este pe punctul de a fi mai dezechilibrat ca niciodata, existand indoieli cu privire la prezumtia de exceptionalism american. Monedele stabilesc echilibrul dintre aceste doua forțe - fundamentele economice interne și percepțiile straine despre puterea…