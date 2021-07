SUA au furnizat recent un sprijin aerian armatei afgane, potrivit Pentagonului SUA au furnizat recent un sprijin aerian armatei afgane care incearca sa stavileasca ofensiva talibanilor, a indicat Pentagonul joi, cand insurgentii au afirmat ca au ajuns sa controleze 90% din frontierele afgane, transmite AFP. 'In ultimele zile, am intreprins lovituri aeriene in sprijinul armatei afgane', a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un briefing de presa. 'Continuam sa desfasuram lovituri pentru a sprijini fortele afgane', a adaugat el. Kirby a refuzat sa precizeze unde au avut loc loviturile aeriene, dar a reamintit ca secretarul apararii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

