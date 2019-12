SUA au expulzat diplomati chinezi acuzati de spionaj, pentru prima data in ultimii 30 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au expulzat "în secret" doi diplomati chinezi care au încercat sa patrunda într-o baza militara din statul american Virginia în luna septembrie, a relatat duminica New York Times, preluat de Agerpres.Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile…

- Statele Unite au expulzat "in secret" doi diplomati chinezi care au incercat sa patrunda intr-o baza militara din statul american Virginia in luna septembrie, a relatat duminica The New York Times. Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile americane de a fi agent chinez de informatii,…

- Statele Unite au expulzat "in secret" doi diplomati chinezi care au incercat sa patrunda intr-o baza militara din statul american Virginia in luna septembrie, a relatat duminica The New York Times potrivit Agerpres. Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile americane de a fi agent chinez…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, a avertizat joi ca adoptarea de catre Congresul american a unei legi in sprijinul democratiei din Hong Kong nu face decat sa incurajeze 'criminalii violenti', potrivit AFP. Scopul acestui text este de a 'semana haosul sau chiar de a distruge…

- Senatul american a adoptat marti, in unanimitate, un text ce sustine "drepturile omului si democratia" in Hong Kong si care ameninta sa suspende statutul economic special acordat de Washington fostei colonii britanice, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Senatorii americani au aprobat, de asemenea,…

- Seful Statului Major a prezentat, in aceasta conferinta de presa detalii despre operatiunea efectuata in noaptea de sambata spre duminica in nord-vestul Siriei. Pe de alta parte, ministrii de Externe ai statelor membre ale coalitiei impotriva SI, condusa de Statele Unite, se intrunesc la 14…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Administrația de la Washington a facut progrese impresionante în negocierile cu Administrația de la Beijing, în contextul în care cele doua puteri economice încearca sa încheie disputa comerciala, relateaza Mediafax…