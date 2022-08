Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat marti ca au testat cu succes o racheta balistica intercontinentala (ICBM) Minuteman III, un test amanat de doua ori pentru a nu agrava mai intai tensiunile din jurul Ucrainei, iar mai recent in jurul Taiwanului, relateaza AFP si Reuters.

- China a anuntat luni ca a organizat noi exercitii militare in jurul Taiwanului, unde cinci congresmeni americani se afla in prezent in vizita, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Armata chineza continua și luni exercitiile militare in largul marii, la o zi dupa incheierea prevazuta a manevrelor militare fara precedent lansate ca raspuns la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, insula revendicata de Beijing, transmite Reuters.China…

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului reprezinta o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata, iar SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a declarat, vineri, secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit Reuters.

- Administratia lui Joe Biden a amanat un test de rutina cu racheta balistica intercontinentala Minuteman III pentru a evita escaladarea tensiunilor cu Beijing, in contextul desfasurarii de forte a Chinei in cadrul manevrelor organizate in jurul Taiwanului, relateaza joi publicatia The Wall Street Journal,…

- Armata chineza a anunțat, miercuri, ca a incheiat „un exercițiu de pregatire de razboi” spațiul maritim și aerian din jurul Taiwanului, despre care spune ca este o acțiune necesara pentru a raspunde la „complotul dintre Statele Unite și Taiwan”, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord a lansat, miercuri, trei rachete, inclusiv o presupusa racheta balistica intercontinentala (ICBM), la cateva ore dupa ce presedintele american Joe Biden a parasit Asia in urma unei calatorii in care a convenit noi masuri cu omologul sau sud-coreean Yoon Suk-yeol, cu scopul de a descuraja…