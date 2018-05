SUA au desfăşurat avioane de vânătoare invizibile F-22 în Coreea de Sud Coreea de Sud a confirmat miercuri ca mai multe avioane de vanatoare invizibile americane F-22 "Raptor" au fost desfasurate in Coreea de Sud, pentru manevre aeriene comune, in pofida detensionarii din relatia cu Phenianul, informeaza AFP. Avioane F-22 "Raptor" au survolat deja Coreea de Sud in decembrie, atunci cand cei doi aliati au organizat cele mai importante exercitii aeriene ale lor, la cateva zile dupa lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile sa loveasca orice loc de pe teritoriul continental al SUA. Coreea de Nord reactioneaza intotdeauna in mod vehement la desfasurarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

