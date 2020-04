SUA au depasit pragul de 30.000 de morti. Ancheta pentru a lamuri daca virusul provine dintr-un laborator din Wuhan SUA au depasit joi pragul de 30.000 de morti, potrivit bilantului in timp real al universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.



Potrivit acestei surse, 30.990 de persoane au murit in tara de la inceputul pandemiei. SUA sunt tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, inaintea Italiei (cu 21.645 morti), Spaniei (19.130 morti) si Franta (17.167 morti).



Intre timp, Reuters a anuntat joi un bilant propriu de peste 31.000 de morti in SUA. Potrivit sursei citate, in SUA s-au raportat peste 635.000 de cazuri confirmate de COVID-19, numar care a crescut miercuri cu 30.000, cea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

