- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters. Cifra a fost depașita pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara.

- Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- Ziarul Unirea Europa a depașit pragul de 10 milioane de imbolnaviri cu COVID-19. Numarul de infectari s-a dublat in 5 saptamani Noile cazuri de infectari cu COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica.…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica.Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor.

Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica.

- India a depașit opt ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite oficial Covid-19, comparativ cu aproape…

- Statele Unite au atins joi cifra de 7.598.280 de cazuri confirmate cu coronavirusul SARS-CoV-2 si de 212.632 de decese provocate de maladia COVID-19, conform unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, transmite agerpres.ro.