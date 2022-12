SUA au dat drumul la scumpirea petrolului Prețul petrolului a crescut joi pentru a patra zi consecutiv – dupa ce in ședința precedenta a urcat cu aproximativ 3% – ca urmare a unei scaderi importante a stocurilor de țiței din SUA. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a crescut cu 0,89%, la 82,93 dolari pe baril, la 13.12, ora Emiratelor […] The post SUA au dat drumul la scumpirea petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

