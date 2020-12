SUA au cumpărat 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin de la Pfizer SUA au cumparat 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 de la societatile Pfizer si BioNTech, doze care vor fi livrate pana in luna iulie a anului viitor, a anuntat miercuri Pentagonul, relateaza AFP.



Aceasta noua comanda ridica totalul dozelor contractate de SUA la 400 de milioane - jumatate de la Pfizer, jumatate de la Moderna -, ceea ce va permite imunizarea a 200 de milioane de persoane, aceste doua vaccinuri necesitand doua injectii la interval de o luna.



"Potrivit termenilor acordului, Pfizer va livra cel putin 70 de milioane de doze pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au depasit, luni, pragul de 18 milioane de cazuri de COVID-19, cu peste 319.000 de morti de la debutul pandemiei, potrivit Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, citata de news.ro.Tara, cea mai afectata din lume, se confrunta cu o revenire spectaculoasa a epidemiei. Luni,…

- Comisia Europeana si-a exercitat optiunea de achizitionare a 80 de milioane de doze suplimentare din vaccinul experimental impotriva COVID-19 produs de compania farmaceutica americana Moderna, a anuntat vineri aceasta din urma, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Uniunea Europeana a decis sa profite de optiunea de care dispune pentru a cumpara o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, aceasta dupa ce in luna iulie a refuzat o oferta pentru un acord mult mai mare, au declarat pentru…

- Pentagonul a anuntat, miercuri, primele sale masuri de distribuire si administrare a vaccinului pentru noul coronavirus al Pfizer, unor peste 2 milioane de militari activi, rezervisti si angajati civili din sectorul apararii, care vor include livrarea a 44.000 de doze cel mai devreme saptamana viitoare,…

- Virusul Imunodeficientei Umane (HIV) a ucis mai multe persoane in acest an decat virusul SARS-CoV-2, cel care declanșeaza boala COVID-19, conform datelor prezentate de worldmeters.info . Insa este doar o fotografie de moment. Pana la sfarșitul anului 2020, SARS-CoV-2 are toate șansele sa fie declarat…

- Vaccinul laboratoarelor american Pfizer si german BioNTech prezinta o eficienta de 95% in prevenirea imbolnavirii de covid-19, arata rezultatele finale ale testului lor clinic la scara mare, anunta miercuri, intr-un comunicat, aceasta alianta, relateaza AFP. Ele anuntau saptamana trecuta,…

- Contractul cu CureVac este al cincilea acord pe care UE il incheie cu o companie producatoare de vaccin anti-Covid. Un al șaselea acord, cu Moderna, urmeaza sa fie perfectat de Comisia Europeana, potrivit Digi24.ro. “La câteva zile dupa contractul nostru cu BioNTech și Pfizer,…

- Stephane Bancel, directorul executiv al companiei de biotehnologie Moderna, susține ca guvernul federal ar putea autoriza utilizarea de urgența a vaccinului experimental COVID al firmei in luna decembrie, daca se vor obține rezultate intermediare pozitive in noiembrie. Citește și: Coronavirus.…