- Statele Unite ale Americii au cerut oficial reintegrarea in Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), din care s-au retras in timpul presedintiei lui Donald Trump, a anuntat luni directoarea generala a agentiei ONU, Audrey Azoulay. "Doresc sa va informez, in numele Departamentului…

- Senatorul Tim Scott a devenit cel mai recent republican care s-a alaturat unei curse tot mai interesante pentru președinția SUA in 2024, transmite BBC. Scott, in varsta de 57 de ani, care reprezinta Carolina de Sud in Camera din 2013, a promis sa reinvie „cultura de mareție” a Americii. Cu aproximativ…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a scris pe rețelele de socializare ca Statele Unite ale Americii s-ar putea trezi intr-un al treilea razboi mondial și participand la lupta "fara muniție" - informeaza RIA Novosti, relateaza Rador."Drumul urmat de Statele Unite ale Americii ne va duce in curand…

- In ediția de astazi a emisiunii Tradiții, stam de vorba cu Ioana Repciuc, specialist in filologie in cadrul Departamentului de Etnologie, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”, Academia Romana, Filiala Iași. Ioana Repciuc, astazi, ne vorbește despre cele doua elemente de patrimoniu național…

- In anul 1967, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a hotarat ca data de 2 aprilie, data ce coincide cu ziua de nastere a scriitorului Hans Christian Andersen, sa fie sarbatorita ca Zi Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret. Sarbatorirea acestei zile este…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken pledeaza in favoarea revenirii Statelor Unite in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Eductaie, Stiinta si Cultura (UNESCO) - din care au fost retrase de catre Donald Trump la sfarsitul lui 2018 -, cu scopul de a contracara China, relateaza AFP, conform…

- ”Ziua Mondiala a Numarului Pi” (Pi Day); in aceasta zi, in scoli din intreaga lume, elevi si profesori, folosind ca pretext celebrul numar, iau parte la tot felul de concursuri in cadrul carora trebuie sa calculeze cat mai multe zecimale ale acestui numar. Incepand din 2019, pe 14 martie este sarbatorita…