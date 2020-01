Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la…

- S​tatele Unite au comis un "act de razboi" împotriva Iranului, care a facut apel la represalii, prin uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, a afirmat ambasadorul Teheranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, relateaza AFP, citat de Agerpres. Atacul împotriva…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, intr-un atac efectuat de SUA, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Qaani a fost pana acum…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…

- Abu Mahdi al-Muhandis, ucis și el în raidul american de vineri, era considerat omul Iranului la Bagdad și inamicul numarul unu din Irak pentru Statele Unite, de decenii, scrie AFP.Acesta a murit alaturi de bunul sau prieten Qassem Soleimani, al carui prim-locotenent pentru Irak a fost…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP. Aceste persoane…

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian in urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre…